Футболисты российского клуба объясняют задержки по зарплате войной в Украине

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Eurosport.ru.

По словам игрока, только недавно российский клуб погасил перед ним задолженность за последние четыре месяца 2014 года.

"Насколько я понял из слов партнеров по команде, им говорили, что задержки связаны с войной на Украине", - сообщил в интервью Амельченко.

Читайте такжеЕвропарламент в резолюции поддержал возможный перенос ЧМ-2018 из России

Вратарь отметил, что в клубе есть понимание ситуации в РФ, указывая на имеющуюся рядом границу Ростовской области с Украиной и выезжающих оттуда беженцев.