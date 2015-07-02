Футболисты российского клуба объясняют задержки по зарплате войной в Украине
13:40, 02 июля 2015Спорт
2967
Вратарь Антон Амельченко разорвал контракт с ФК Ростов из-за долгов по зарплате, которые футболисты связывают с войной на Донбассе.
Финансовые проблемы клуба футболисты объясняют войной с Украиной / goodfon.ru
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Eurosport.ru.
По словам игрока, только недавно российский клуб погасил перед ним задолженность за последние четыре месяца 2014 года.
"Насколько я понял из слов партнеров по команде, им говорили, что задержки связаны с войной на Украине", - сообщил в интервью Амельченко.
Читайте такжеЕвропарламент в резолюции поддержал возможный перенос ЧМ-2018 из России
Вратарь отметил, что в клубе есть понимание ситуации в РФ, указывая на имеющуюся рядом границу Ростовской области с Украиной и выезжающих оттуда беженцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter