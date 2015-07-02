США отправили Швейцарии запрос на экстрадицию 7 чиновников ФИФА

Об этом сообщается на официальном сайте Швейцарского федерального бюро юстиции, передают РИА Новости.

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Запрос сделан на основании ордеров на арест, выписанных 20 мая федеральной прокуратурой восточного округа Нью-Йорка, которая проводит расследование в отношении чиновников ФИФА, подозреваемых во взяточничестве на сумму более $100 млн в обмен на предоставление медиа и спонсорских прав на спортивные турниры, проводимые в США и Латинской Америке. Предполагается, что эти сделки были подготовлены в США, а платежи прошли через американские банки.

Полиция Цюриха в ближайшее время проведет слушания по данному запросу США относительно семи чиновников, чьи имена пока не называются. Отмечается, что у чиновников и их адвокатов есть 14 дней, чтобы ответить на запрос. Этот срок может быть продлен еще на 14 дней при наличии достаточных оснований.

Ранее сообщалось, что Интерпол по запросу США выдал несколько "красных ордер" на арест бывших чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции.

Как сообщал УНИАН, 27 мая высокопоставленные чиновники ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции, а еще нескольким предъявлены обвинения.