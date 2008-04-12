Результаты 34 тура английской Премьер-лиги

Астон Вилла добивает Дерби

Завершились сегодняшние матчи 34-го туру английской Премьер-лиги Рэдинг - Фулхэм 0:2 (МакБрайд 24, Невланд 90+2) Сандерленд - Манчестер Сити 1:2 (Вайтхед 82 - Элано 79 пен., Васселл 85) Дерби - Астон Вилла 0:6 (Янг 25, Карью 26, Петров 36, Барри 58, Агбонлахор 78, Хервуд 85) Болтон - Вест Хэм 1:0 (Девис 47) Тоттенхэм - Миддлсбро 1:1 (Граундс 27 автогол, Даунинг 69) Бирмингем - Эвертон 1:1 (Сарате 83 - Лескотт 78) Портсмут - Ньюкасл 0:0 Напомним, что завтра 13 апреля играют Ливерпуль - Блекберн и... МЮ - Арсенал, а 14 апреля - Челси - Уиган.

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