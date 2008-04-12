Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу

Киевляне и Донецк выиграли по два матча

Завершились сегодняшние матчи 25-го тура Чемпионата Украины по футболу. Днепр - Шахтер 1:3 (Назаренко 29 пен. - Брандао 8, Рац 44, Луис Адриано 55) Металлург (Д) - Нефтяник 2:1 (Аилтон 83 Аракелян 90 - Каракевич 88) Динамо - Таврия 3:0 (Алиев 3, Кравец 5, Гиоане 55) Черноморец - Арсенал 0:1 (Селезнев 63) Напомним, что вчера играли Карпаты - Ворскла 1:2 (Кобин 89 - Кравченко 21, Янузи 68). Завтра состоятся матчи Металлург (З) - Металлист, Кривбасс - Закарпатье, Харьков - Заря.

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