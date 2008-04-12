Результаты 25 тура Чемпионата Украины по футболу
20:30, 12 апреля 2008Спорт
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Киевляне и Донецк выиграли по два матча
Завершились сегодняшние матчи 25-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр - Шахтер 1:3 (Назаренко 29 пен. - Брандао 8, Рац 44, Луис Адриано 55)
Металлург (Д) - Нефтяник 2:1 (Аилтон 83 Аракелян 90 - Каракевич 88)
Динамо - Таврия 3:0 (Алиев 3, Кравец 5, Гиоане 55)
Черноморец - Арсенал 0:1 (Селезнев 63)
Напомним, что вчера играли Карпаты - Ворскла 1:2 (Кобин 89 - Кравченко 21, Янузи 68).
Завтра состоятся матчи Металлург (З) - Металлист, Кривбасс - Закарпатье, Харьков - Заря.
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