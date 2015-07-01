"Бавария" за 30 миллионов евро купила Косту у "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Трансферная стоимость бразильского полузащитника составила 30 миллионов евро.

"Моя история с «Шахтером» завершилась. Искренне надеюсь, что все болельщики с пониманием отнесутся к моему решению, ведь это часть эволюции каждого игрока. Выражаю глубокую благодарность каждому из вас тем, кто всегда был рядом со мной как с приятных, так и в тяжелых моментах", - обратился Коста к болельщикам.

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Справка

Дуглас Коста родился 14 сентября 1990 в Сапукая-ду-Сул (Бразилия). Амплуа - полузащитник. В «Шахтере» с 10 января 2010 года. В составе «горняков» Коста провел 203 матча, забил 38 мячей.

Чемпионат Украины - 141 матч, 29 мячей

Кубок Украины - 20 матчей, 2 мяча

Суперкубок Украины - 4 матча, 1 гол

Еврокубки - 38 матчей, 6 мячей

Титулы

Чемпион Украины - 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Обладатель Кубка Украины - 2011, 2012, 2013

Обладатель Суперкубка Украины: 2010, 2012, 2013, 2014