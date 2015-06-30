В расширенный состав сборной Украины по баскетболу к чемпионату Европы попали 22 игрока

Список кандидатов в команду опубликован на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Главный тренер команды Евгений Мурзин рассчитывает на таких игроков:

Центровые: Кирилл Натяжко, Вячеслав Кравцов (оба - без клуба), Артем Пустовой (Обрадойро, Испания), Алексей Лэнь (Финикс Санс, НБА), Кирилл Фесенко (Локомотив-Кубань-Россия), Сергей Загреба (Днепр).

Тяжелые форварды: Игорь Зайцев, Максим Корниенко, Алексей Печеров, Сергей Лищук, Станислав Тимофеенко (все - без клуба), Джоэль Боломбой (Вэбер Стэйт, NCAA).

Легкие форварды: Максим Пустозвонов, Павел Крутоус, Александр Кольченко (все - без клуба), Александр Сизов (Черкасские Мавпы).

Атакующие защитники: Александр Липовый, Дмитрий Глебов, Сергей Гладырь, Руслан Отверченко (все - без клуба).

Разыгрывающие: Александр Мишула (Днепр), Денис Лукашов (Автодор, Россия).

Из игроков, участвовавших в Евробаскете-2013 и ЧМ-2014 в состав не вошли Юджин Джетер, Дмитрий Забирченко и Святослав Михайлюк.

Подготовку к Евробаскету-2015 национальная команда Украины начнет 20 июля.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины попала в одну группу с командами Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Бельгии. Матчи группового этапа пройдут в Риге (Латвия). В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из каждой группы.