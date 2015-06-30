Григорий Суркис стал четвертым вице-президентом УЕФА

Григорий Суркис стал четвертым вице президентом Союза, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вице-президентами УЕФА названы: первый вице-президент - Анхель Мария Вильяр Льона (Испания), второй вице-президент - Мариос Лефкаритис (Кипр), третий вице-президент - Джанкарло Абете (Италия), четвертый вице-президент - Григорий Суркис (Украина), пятый вице-президент - Михаэл ван Прааг (Нидерланды).

Кроме того, Исполком определил места проведения финалов клубных турниров в 2017 году. Решающий матч Лиги чемпионов состоится на стадионе "Миллениум" (Кардифф, Уэльс), финал Лиги Европы на "Френдс Арена" (Стокгольм, Швеция), а матч за Суперкубок УЕФА на арене "Филипп II Македонский" (Скопье, Македония).

Также утверждена процедура жеребьевки стыковых матчей и финального турнира Евро-2016. Жеребьевка "стыковых матчей" состоится 18 октября в Ньоне. Восемь команд будут поделены поровну на сеяные и несеяные в соответствии с их положением в рейтинге сборных УЕФА (текущий рейтинг). В каждой паре сеяная команда сыграет с несеяной, а первой домашний матч проведет та, шар с названием которой достанут из корзины первым.

Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2016 состоится в Париже 12 декабря. Перед ее началом 23 команды, преодолевшие барьер квалификации, и хозяева турнира французы будут поделены на четыре корзины. В Корзину 1 попадут пять участников отборочного цикла, включая действующих чемпионов Европы испанцев, если они выйдут в финальную стадию (сборная Франции автоматически получит позицию А1). В Корзины 2, 3 и 4 попадут по шесть команд. Далее будут образованы шесть групп, в каждой из которых окажется по одной сборной из всех четырех корзин.