Три украинских теннисиста вышли во второй раунд Уимблдонского турнира
Представители Украины не потерпели ни одного поражения в предместье Лондона.
Украинские теннисисты Леся Цуренко, Элина Свитолина и Александр Долгополов вышли во второй круг Уимблдонского турнира, сообщает официальный сайт соревнований.
Свитолина свой матч проводила с Мисаки Дои (Япония) и проиграла первый сет. Тем не менее, в дальнейшем она сумела перехватить инициативу и выиграть у соперницы две партии подряд - 3:6, 6:3, 6:2. За выход в третий круг соревнований 17-я ракетка мира Свитолина сразится с австралийкой Кейси Дельаккуа.
В свою очередь, Долгополов лишь в первом сете испытал проблемы в игре с Кайлом Эдмундом (Великобритания), выиграв лишь в дополнительном гейме, тай-брейке. В дальнейшем украинец имел полное преимущество - 7:6, 6:1, 6:2. Соперник киевлянина по второму кругу определиться во встрече шведа Элиаса Имера и хорвата Иво Карловича.
Накануне, в первый день турнира, Леся Цуренко в матче первого круга в двух партиях уверенно обыграла американскую теннисистку Николь Гиббс - 6:3, 6:3. Следующей соперницей Цуренко станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.
Сегодня вечером свой матч первого круга также проведет Сергей Стаховский, последний представитель Украины, еще не стартовавший на Уимблдоне.
Уимблдонский теннисный турнир является старейшим и самым престижным в мире. В 2015-м году он проводится с 29 июня по 12 июля.