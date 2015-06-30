Три украинских теннисиста вышли во второй раунд Уимблдонского турнира

Украинские теннисисты Леся Цуренко, Элина Свитолина и Александр Долгополов вышли во второй круг Уимблдонского турнира, сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина свой матч проводила с Мисаки Дои (Япония) и проиграла первый сет. Тем не менее, в дальнейшем она сумела перехватить инициативу и выиграть у соперницы две партии подряд - 3:6, 6:3, 6:2. За выход в третий круг соревнований 17-я ракетка мира Свитолина сразится с австралийкой Кейси Дельаккуа.

В свою очередь, Долгополов лишь в первом сете испытал проблемы в игре с Кайлом Эдмундом (Великобритания), выиграв лишь в дополнительном гейме, тай-брейке. В дальнейшем украинец имел полное преимущество - 7:6, 6:1, 6:2. Соперник киевлянина по второму кругу определиться во встрече шведа Элиаса Имера и хорвата Иво Карловича.

Накануне, в первый день турнира, Леся Цуренко в матче первого круга в двух партиях уверенно обыграла американскую теннисистку Николь Гиббс - 6:3, 6:3. Следующей соперницей Цуренко станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.

Сегодня вечером свой матч первого круга также проведет Сергей Стаховский, последний представитель Украины, еще не стартовавший на Уимблдоне.

Уимблдонский теннисный турнир является старейшим и самым престижным в мире. В 2015-м году он проводится с 29 июня по 12 июля.