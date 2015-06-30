Украинский боксер Ефимович проведет бой за титул WBA Continental

В течение вечера состоится сразу три титульных поединка, в одном из которых украинец Олег Ефимович будет драться за титул WBA Continental, сообщает пресс-служба компании.

Соперником Ефимовича в главном поединке вечера станет представитель Финляндии Эронен Туомо. На кону будет стоять титул WBA Continental в весовой категории до 57,2 кг.

Также в программе вечера титульный 12-раундовый поединок между перспективным украинским боксером Артемом Далакяном и Анжелом Морено (Испания). На кону поединка также будет стоять титул WBA Continental в весовой категории до 50,8 кг. Кроме того, в 12-раундовом поединке за вакантный титул UBO World сойдутся украинец Александр Егоров и представитель Грузии Малхаз Татришвили (весовая категория до 55,3 кг).

Одним из наиболее интригующих и интересных поединков вечера станет 8-раундовый бой между Вячеславом Сенченко и боксером из Эстонии Сергеем Мелисом. Этот поединок станет для Вячеслава Сенченко заключительным на профессиональном ринге.

Кроме того, в рамках боксерского вечера свои поединки также проведут Стас Мердов, Игорь Кудрицкий и Дмитрий Федас.

Эксклюзивное право трансляции боксерского вечера принадлежит одному из самых рейтинговых телеканалов Украины – «2+2», который будет транслировать предстоящий вечер бокса в прямом эфире.