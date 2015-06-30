Украинские баскетбольные клубы второй год подряд пропустят еврокубковый сезон

В списке участников Евролиги и Еврокубка нет ни одной украинской команды, сообщает официальный сайт организации.

В главном континентальном клубном турнире - Евролиге - будут представлены 24 клуба, во втором по значимости - Еврокубке - 36 команд. Они проведут на протяжении сезона два групповых этапа, а затем серию плей-офф.

Жеребьевка сезона 2015/16 состоится 9 июля.

Организаторы третьего по значимости континентального клубного турнира - Кубка Вызова - FIBA Europe список участников соревнований еще не обнародовали.

Украинские клубы уже второй год подряд пропускают еврокубковые соревнования. В июне 2014 года стало известно, что ни одна отечественная команда не выступит в международных соревнованиях. Между тем, в сезоне 2013/14 киевский "Будівельник" выступал в самом престижном турнире - Евролиге.