"Евроспорт" покажет четыре Олимпиады за 1,3 млрд. евро

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил, что все телевизионные права на трансляцию в Европе четырех Олимпийских игр в период 2018-2024 г.г. проданы холдингу Discovery Communications, в состав которого входит телеканал Евроспорт, сообщается на официальном сайте организации.

Discovery Communications приобрел эксклюзивные права, на сумму 1,3 млрд евро для трансляции на всех платформах и на всех языках в 50 странах на европейском континенте.

Канал Евроспорт обеспечивает охват около 700 миллионов человек по всей Европе.

«Это соглашение обеспечит всесторонний охват Олимпийских игр по всей Европе, в том числе гарантии для обеспечения бесплатного телевещания на всех территориях. Любители спорта смогут насладиться отличным освещением Олимпиады и олимпийских видов спорта как во время, так и после Игр», — сообщил президент МОК Томас Бах.

XXIII зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском Пхенчхане, а XXXII летняя Олимпиада 2020 года состоится в Токио. Места проведения Игр 2022 и 2024 годов еще не определены.