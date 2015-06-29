Криштиану Роналду продал свой образ сингапурскому миллиардеру - ВВС

Сумма сделки не разглашается, сообщает ВВС Украина.

По условиям договора, компании отходят права на коммерческое использование всех изображений Роналду в течение следующих шести лет, за исключением тех, которые использует клуб.

"Роналду не только великий футболист, но и очень популярный человек. Я уверен, что бренд Криштиану Роналду продолжает расти", - говорится в пресс-релизе компании, написанном от имени Лимы.