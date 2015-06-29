Криштиану Роналду продал свой образ сингапурскому миллиардеру - ВВС
20:26, 29 июня 2015Спорт
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду продал права на использование своего образа гонконгской компании Mint Media, которая принадлежит гражданину Сингапура, миллиардеру Питеру Лиму.
REUTERS
Сумма сделки не разглашается, сообщает ВВС Украина.
По условиям договора, компании отходят права на коммерческое использование всех изображений Роналду в течение следующих шести лет, за исключением тех, которые использует клуб.
"Роналду не только великий футболист, но и очень популярный человек. Я уверен, что бренд Криштиану Роналду продолжает расти", - говорится в пресс-релизе компании, написанном от имени Лимы.
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