Бубка: "Успешное выступление на Европейский играх – важный этап подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро"

Слова главного олимпийца страны приводит пресс-служба НОК: «46 добытых медалей – замечательное выступление. Кроме того, имеем более 30 4-х и 5-х мест, что свидетельствует о высоком потенциале наших атлетов. По итогам Игр среди 50 государств-участниц мы находимся среди лидеров. Глубоко благодарен спортсменам, тренерам и спортивным специалистам, благодаря которым на историческом форуме всей Европы звучал гимн и поднимался флаг Украины. Наши спортсмены вошли в историю, став обладателями наград первых Европейских игр, они прославили нашу страну».

Бубка отметил высокий уровень организации и интересный формат мультиспортивных Игр, который объединил спортсменов по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским дисциплинам. Вместе с тем, он подчеркнул, что успешное выступление украинцев на Европейских играх стал важным этапом подготовки к Играм ХХХІ Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. «Сейчас продолжается квалификационный отбор и завоевание лицензий на Олимпийские игры следующего года. Поэтому сейчас крайне важно эффективно готовиться и успешно выступать на отборочных соревнованиях», - подчеркнул Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала 46 медалей (8 золотых, 14 серебряных, 24 бронзовые), стала 6-й по количеству медалей и заняла 8-е общекомандное место среди 50 стран Европы.

Первые в истории Европейские игры в Баку проходили с 12 по 28 июня 2015 года.