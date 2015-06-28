Суркис: Украина не имела оснований для отказа от участия в ЧМ-2018

Об этом в интервью изданию Футбольный клуб заявил вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

По его словам, эксклюзивными правами на проведение ЧМ по футболу обладает ФИФА, и именно она, а не Россия, проводит финальные турниры мировых первенств. «Поэтому, будучи дисциплинированным членом ФИФА и не имея планов о выходе из ее состава либо приостановления членства, ФФУ просто не имела каких-либо спортивных оснований для отказа от участия в ЧМ-2018», - отметил Суркис.

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Также футбольный функционер отметил, что Украине, прежде, чем принимать решение об участии в финальной стадии ЧМ-2018, следует пройти групповой этап.

«Нашей команде еще надлежит завоевать путевку в финальный турнир. Когда это произойдет и – если это произойдет, тогда и будет понятно, какими должны быть дальнейшие шаги ФФУ и какими заявлениями или действиями их уместно будет сопроводить», - заявил Суркис.

Вице-президент УЕФА уточнил, что ЧМ-2018 может пройти и не в России, поскольку еще не закончены коррупционные расследования в отношении руководства ФИФА.

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«На данный момент ни у кого в мире нет абсолютной уверенности в том, что ЧМ-2018 вообще состоится на территории этой страны. Ведь еще не закончены громкие антикоррупционные расследования ФБР и швейцарской полиции вокруг некоторых решений ФИФА не только по поводу России, но и Катара. Поэтому я бы не торопил события и не делал преждевременных, скоропалительных выводов», - считает Суркис.

Отзыв заявки на участие в ЧМ-2018 был бы равносильным приостановлению членства Украины в ФИФА, заявил почетный президент ФФУ.

Ранее УНИАН сообщал, что Нобелевский комитет принял решение прекратить совместную работу с ФИФА. Партнерство организаций остановлено до конца расследования коррупционного скандала.