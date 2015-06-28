Сборная Украины заняла 8-е место в общекомандном зачете на Европейских играх в Баку
15:50, 28 июня 2015Спорт
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В Баку завершились первые в истории Европейские игры, где в итоговой таблице общекомандного зачета сборная Украины заняла 8-е место
baku2015.com
На счету нашей команды 46 наград, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы завоевали 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовые медали.
Победителем с большим отрывом стала сборная России, завоевавшая 164 награды - 79-40-45. Второе место у команды Азербайджана - 21-15-20, 56, третье - у команды Великобритании - 18-10-19, 47.
Также в десятку сильнейших спортивных стран Европы вошли Германия, Франция, Италия, Беларусь, Нидерланды и Испания.
Всего награды Игр завоевали спортсмены 42 команд.
Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры проходили в Баку с 12 по 28 июня.
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