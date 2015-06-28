Сборная Украины заняла 8-е место в общекомандном зачете на Европейских играх в Баку

На счету нашей команды 46 наград, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы завоевали 8 золотых, 14 серебряных и 24 бронзовые медали.

Победителем с большим отрывом стала сборная России, завоевавшая 164 награды - 79-40-45. Второе место у команды Азербайджана - 21-15-20, 56, третье - у команды Великобритании - 18-10-19, 47.

Также в десятку сильнейших спортивных стран Европы вошли Германия, Франция, Италия, Беларусь, Нидерланды и Испания.

Всего награды Игр завоевали спортсмены 42 команд.

Как сообщал УНИАН, первые в истории Европейские игры проходили в Баку с 12 по 28 июня.