Украинские дзюдоисты завоевали бронзу в командных соревнованиях Европейских игр

Матч завершился со счетом 3:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда выступала в составе Георгий Зантарая, Сергей Дребот, Атем Хомуло, Виталий Дудчик, Кеджау Ньябали, Александр Гордиенко, Вадим Синявский и Яков Хаммо.

Первыми соперниками наших ребят стали представители Словении, которых они обыграли со счетом 3:2. Уже в следующем круге соревнований украинцы на татами встретились с россиянами, где сумели заработать лишь одно очко - 1:4. Шанс выйти в бронзовый финал украинцы получили после победы в утешительном турнире над командой Португалии - 3:2.

В матче за 3-е место украинцы вели борьбу с венграми, где решающим стал последний пятый поединок в котором Хаммо сумел провести прием на иппон венгру Барне Бору. До этого свои поединки выиграли Зантарая и Дребот, а Дудчик и Ньябали, соответственно, проиграли.

Таким образом, дзюдоисты принесли украинской команде последнюю 46-ю награду Евроигр в Баку.