Сборная Украины поднялась на 8-е место в общекомандном зачете Европейских игр

В Баку завершился предпоследний 15-й соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 8-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 45 наград - 8 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые медали.

Лидером медальной таблицы по-прежнему является сборная России, на счету которой 161 награда - 78-40-43. На втором месте хозяева Игр из команды Азербайджана - 21-15-20, 56, на третьем - команда Великобритании - 18-10-19, 47.

Также в 10-ку сильнейших сборных входят Германия, Италия, Беларусь, Франция, Нидерланды и Венгрия.

Всего, на данный момент, медали Игр завоевали представители 42 команд.