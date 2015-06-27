Сборная Украины поднялась на 8-е место в общекомандном зачете Европейских игр
20:53, 27 июня 2015Спорт
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В Баку завершился предпоследний день соревнований.
В Баку представили награды соревнований / baku2015.com
В Баку завершился предпоследний 15-й соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 8-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.
На счету нашей команды 45 наград - 8 золотых, 14 серебряных и 23 бронзовые медали.
Лидером медальной таблицы по-прежнему является сборная России, на счету которой 161 награда - 78-40-43. На втором месте хозяева Игр из команды Азербайджана - 21-15-20, 56, на третьем - команда Великобритании - 18-10-19, 47.
Также в 10-ку сильнейших сборных входят Германия, Италия, Беларусь, Франция, Нидерланды и Венгрия.
Всего, на данный момент, медали Игр завоевали представители 42 команд.
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