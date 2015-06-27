Чемпионка Евроигр Харлан: "Поражения делают нас сильнее"

Чемпионка первых в истории Европейских игр по фехтованию на саблях Ольга Харлан прокомментировала свое выступление на престижном форуме. пресс-службе НОК Украины.

«Итальянская команда была нам практически незнакома. С некоторыми девушками впервые фехтовали. Соперницы сильные, но больше давил зал. Да и сам факт финальной встречи. Хотя мы к этому должны были быть готовы», - говорит спортсменка.

«Конечно есть волнение. Но очень счастлива, что мы с медалью. Жаль, что я осталась без награды в индивидуальном первенстве. Поражения нас делают сильнее. Если говорить в целом, то дебют удался! Это прекрасный старт и у него прекрасный запал!», - добавляет Ольга.