Украинские дзюдоисты Яремка и Хаммо завоевали бронзовые медали Европейских игр

В Баку завершились соревнования дзюдоистов в супертяжелой весовой категории у женщин и мужчин, где украинцы Светлана Яремка и Яков Хаммо завоевали бронзовые награды, сообщает официальный сайт соревнований.

Яремка в весовой категории свыше 78 кг встречалась с белоруской Мариной Слуцкой. В конце схватки украинка выполнила прием, который судьи оценили высшей оценкой иппон, что и гарантировало ей досрочную победу.

Хаммо в весовой категории свыше 100 кг. уже в начале встречи смог провести прием "вазари", который оценивается в 10 баллов, а затем провел еще три приема на "юко" (1 балл), выиграв по очкам - 13:0. Украинец имел полное преимущество на протяжении всей схватки.

Дзюдоисты принесли в копилку сборной команды Украины 44-ю и 45-ю награду Евроигр в Баку.