Призер Евроигр Манукян: "Финальный поединок мог привести к более тяжелым последствиям для моей травмы"

Серебряный призер первых в истории Европейских игр по боксу Геворг Манукян (91 кг) рассказал пресс-службе НОК Украины, почему не смог выйти в ринг на финальный поединок и о приоритетах на будущее.

«Свое выступление на Европейских играх считаю успешным – через тяжелые поединки мне удалось дойти до финала и гарантировать Украине серебряную награду», - говорит наш спортсмен.

«Однако в предыдущей встрече я получил травму. Финальный бой мог привести к более тяжелым последствиям, поэтому врачи приняли решение снять меня с этого поединка. Впереди очень важные старты, прежде всего, чемпионат мира, а уже через год, Олимпийские игры, к которым надо подойти в лучшей форме», - добавил Геворг.