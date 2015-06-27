Украинские саблистки стали чемпионками Европейских игр
18:53, 27 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финальный поединок женского командного турнира по фехтованию среди саблисток, где сборная Украины встречалась с командой Италии и выиграла со счетом 45:43.
noc-ukr.org
Сборная Украины выступала в составе Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая, сообщате официальный сайт соревнований.
В приблизительно равном поединке выделялась Ольга Харлан, которая отыгрывала отставание от соперниц в самых сложных ситуациях. А в концовке матча украинки проигрывали с разницей в 4 укола (36:40), но Харлан сумела выиграть со счетом 9:3 и принесла общую победу своей команде.
Таким образом украинки, не сумевшие завоевать награды в личном первенстве, сполна реабилитировались в командном турнире завоевав награду Игр в Баку.
На счету сборной Украины уже 8 золотых медалей в общекомандном зачете соревнований.
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