Украинские саблистки стали чемпионками Европейских игр

Сборная Украины выступала в составе Ольга Харлан, Алина Комащук и Елена Кравацкая, сообщате официальный сайт соревнований.

В приблизительно равном поединке выделялась Ольга Харлан, которая отыгрывала отставание от соперниц в самых сложных ситуациях. А в концовке матча украинки проигрывали с разницей в 4 укола (36:40), но Харлан сумела выиграть со счетом 9:3 и принесла общую победу своей команде.

Таким образом украинки, не сумевшие завоевать награды в личном первенстве, сполна реабилитировались в командном турнире завоевав награду Игр в Баку.

На счету сборной Украины уже 8 золотых медалей в общекомандном зачете соревнований.