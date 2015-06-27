Украинка Колесникова заняла 4-е место в плавании на спине Европейских игр

Украинка преодолела дистанцию за 1 минуту 02.25 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка на 1,06 секунды отстала от победительницы соревнований.

Чемпионкой Европейских игр стала Полина Егорова из России, второе место на счету ее партнерши по команде Марины Каменевой, третья - Паулин Маю из Франции.

Таким образом, пловцы завершили свои выступления в Баку.

Напомним, что украинцы сумели завоевать три медали – «золото» и «бронза» у Андрея Хлопцова и «бронза» Марины Колесниковой, которая была в призерах на дистанции 200 метров на спине.