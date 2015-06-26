Сборная Украины занимает 9-е место в общекомандном зачете Европейских игр
В Баку завершился 15-й соревновательный день.
В Баку завершился 15-й день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины находится на 9-м месте в турнирной таблице общекомандного зачета, сообщает официальный сайт соревнований,
На счету украинской команды 41 награда - 7 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовая.
Седьмую золотою медаль Украине принесла Инна Черняк, виступавшая в турнире по дзюдо среди слабовидящих спортсменов.
Лидером общекомандного зачета по-прежнему является сборная России, на счету которой 139 наград - 69-34-36. На втором месте сборная Азербайджана - 18-14-20, 52, на третьем - команда Великобритании - 16-8-16, 40.
Кроме того, в десятку сильнейших европейских спортивных стран входят Германия, Италия, Беларусь, Венгрия, Сербия и Испания.
Всего, на данный момент, медали игр завоевали представители 42 команд.