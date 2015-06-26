Призер Евроигр Хлопцов: "Буду постепенно переходить на баттерфляй"

Чемпион и призер I Европейских игр в Баку в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем и на спине прокомментировал свой успех пресс-службе НОК Украины.

«Очень рад, что стал двукратным медалистом I Европейских игр в Баку. Позавчера у меня была абсолютная уверенность, что буду призером и действительно завоевал золотую медаль. Сегодня такого предчувствия не было. Но боролся изо всех сил. Была уверенность, что попаду в ТОП-5, но получил «бронзу». На Европейских играх я выступал и в плавании на спине, но скорее всего сейчас буду переходить только на баттерфляй», - поделился Андрей.