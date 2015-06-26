Украинец Поминов завоевал серебро Европейских игр в дзюдо

19:24, 26 июня 2015
Спорт
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В Баку завершилась финальная схватка в турнире дзюдоистов в весовой категории свыше 90 кг., где украинец Александр Поминов проиграл Ильхаму Закиеву из Азербайджана.

noc-ukr.org

Закиеву удался победный прием - иппон, сообщает официальный сайт соревнований.

В решающем поединке соревнований, который проходили в категории среди спортсменов с недостатками зрения, соперники на равных провели большую часть схватки, отметившись только штрафными баллами. А за 2 минуты 04 секунды до окончания схватки единственный результативный прием удался азербайджанскому дзюдоисту - иппон.

Таим образом, Поминов завоевал серебро Европейских игр.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня золото соревнований по дзюдо завоевала украинка Инна Черняк, а бронзу - Наталья Николайчук.

За день на счету сборной Украины по дзюдо три награды всех достоинств.

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