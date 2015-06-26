Украинец Поминов завоевал серебро Европейских игр в дзюдо
19:24, 26 июня 2015Спорт
345
В Баку завершилась финальная схватка в турнире дзюдоистов в весовой категории свыше 90 кг., где украинец Александр Поминов проиграл Ильхаму Закиеву из Азербайджана.
noc-ukr.org
Закиеву удался победный прием - иппон, сообщает официальный сайт соревнований.
В решающем поединке соревнований, который проходили в категории среди спортсменов с недостатками зрения, соперники на равных провели большую часть схватки, отметившись только штрафными баллами. А за 2 минуты 04 секунды до окончания схватки единственный результативный прием удался азербайджанскому дзюдоисту - иппон.
Таим образом, Поминов завоевал серебро Европейских игр.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня золото соревнований по дзюдо завоевала украинка Инна Черняк, а бронзу - Наталья Николайчук.
За день на счету сборной Украины по дзюдо три награды всех достоинств.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter