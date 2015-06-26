Женская сборная Украины по стритболу завоевала серебро Европейских игр
18:55, 26 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финальный матч Европейских игр по стритболу (баскетбол 3х3), в котором сборная Украины проиграла команде России.
gigamir.net
Матч завершился со счетом 17:22, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки имели преимущество в начале игры и на 3-й минуте вели со счетом 9:6, но затем соперницы сравняли результат и долгое время команды шли вровень. И только при счете 16:17 украинки позволили соперницам набрать три очка подряд, а затем, при счете 17:20, пропустили решающий дальний бросок от Татьяны Петрушиной - 17:22.
В составе украинок 11 очков в этом матче набрала Ольга Мазниченко и 6 - Анна Зарицкая.
Таким образом, украинки завоевали серебряные награды Европейских игр в Баку.
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