Женская сборная Украины по стритболу завоевала серебро Европейских игр

Матч завершился со счетом 17:22, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки имели преимущество в начале игры и на 3-й минуте вели со счетом 9:6, но затем соперницы сравняли результат и долгое время команды шли вровень. И только при счете 16:17 украинки позволили соперницам набрать три очка подряд, а затем, при счете 17:20, пропустили решающий дальний бросок от Татьяны Петрушиной - 17:22.

В составе украинок 11 очков в этом матче набрала Ольга Мазниченко и 6 - Анна Зарицкая.

Таким образом, украинки завоевали серебряные награды Европейских игр в Баку.