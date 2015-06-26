Украинец Хлопцов завоевал бронзу Европейских игр в плавании на спине

Наш спортсмен проплыл дистанцию за 25,71 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец отстал от победителя на этой спринтерской дистанции всего на 0,31 секунды.

Чемпионом Европейских игр стал Филипп Шопин из России (25,40), второе место на счету Марека Ульриха из Германии (25,44).

Это был единственный сегодняшний финал в плавании с участием спортсменов сборной Украины.