Украинец Хлопцов завоевал бронзу Европейских игр в плавании на спине
18:07, 26 июня 2015Спорт
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В Баку завершился финал Европейских игр в плавании на дистанции 50 метров, где бронзовым призером соревнований стал украинец Андрей Хлопцов.
noc-ukr.org
Наш спортсмен проплыл дистанцию за 25,71 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец отстал от победителя на этой спринтерской дистанции всего на 0,31 секунды.
Чемпионом Европейских игр стал Филипп Шопин из России (25,40), второе место на счету Марека Ульриха из Германии (25,44).
Это был единственный сегодняшний финал в плавании с участием спортсменов сборной Украины.
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