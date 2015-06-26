Сборная Украины по пляжному футболу не сумела выйти в полуфинал Европейских игр

Матч завершился со счетом 4:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда вела в счете на протяжении двух периодов игры, но упустила победу в концовке.

Украинцам понадобилось на раскачку менее минуты. Уже спустя 56 секунд после начала игры Игорь Борсук забил гол. А спустя минуту с небольшим гол забил Олег Будзько. В самой концовке первого периода, за 2 секунды до сирены, счет до крупного точным ударом довел Олег Зборовский.

Вторая 12-минутка осталась за командой Швейцарии. На точный удар Борсука (дубль) своими голами ответили Самюэль Лутц и Деян Станкович - 4:2.

В самом начале 3-го периода швейцарец Ноэль Отт точным ударом сократил разрыв до минимума. А спустя две минуты Морис Джегги сравнял результат - 4:4. Решающий гол в этом матче был забит за 6 минут 56 секунд до конца игры, когда отличился Филипп Борер.

Сборная Украины не смогла попасть в двойку лучших в группе, уступив командам Португалии и Швейцарии, но опередив сборную Азербайджана.

Таким образом, сборная Украины завершила борьбу за медали Европейских игр, но продолжит соревноваться за 5-8 места.