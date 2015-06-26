Призер Евроигр Самофалов: "Завоевать медаль на таком турнире очень почетно"

Бронзовый призер первых в истории Европейских игр по боксу Ярослав Самофалов поделился с пресс-службой НОК Украины своими мыслями относительно участия в престижном турнире в Баку.

«Боксом я начал заниматься лет в шесть. С самого детства отец приучал меня к спорту. Сейчас мне 20. Относительно моих успехов на международной арене, то был в призах на различных стартах, в том числе молодежном чемпионате Европы», - рассказал наш боксер.

«Турнир в Баку - самый крупный международный старт в моей карьере. Получить медаль на таком турнире очень почетно. На Евроиграх мне очень понравилось. Имею в виду не только организацию, но и спортивные объекты. Я впервые выступал на такой арене! Казалось, что нахожусь на Олимпиаде! Думаю, Европейские игры станут для меня хорошей репетицией перед Олимпийскими», - отметил Ярослав.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полуфинальном бою в весовой категории до 69 кг, украинец Ярослав Самофалов проиграл Александру Беспутину из России единогласным решением судей.