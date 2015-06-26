Украинский боксер Самофалов завоевал бронзу Европейских игр
В Баку завершились полуфинальные поединки турнира по боксу Европейских игр в весовой категории до 69 кг., в одном из которых украинец Ярослав Самофалов проиграл Александру Беспутину из Росии.
Бой завершился победой Беспутина единогласным решением судей, сообщает официальный сайт соревнований.
Бой проходил в приблизительно равной борьбе, где российский боксер временами имел преимущество. Вместе с тем, украинец нередко отвечал опасными ударами. Однако, убедить боковых рефери в своем превосходстве так и не сумел. Все судьи отдали превосходство Беспутину - 30:26, 30:27, 30:27.
Таким образом, Самофалов завоевал бронзу Европейских игр. Согласно регламенту соревнований бои за 3-е место не проводятся. Оба боксера, которые проиграли в полуфинале, автоматически становятся бронзовыми призерами Игр.
В свою очередь, другой украинский боксер Геворг Манукян в весовой категории до 91 кг. выиграл в полуфинале техническим нокаутом в 1-м раунде у Йосипа Бепо Филипи из Хорватии и вышел в финал, где оспорит золото-серебро с Абдулкадиром Абдуллаевым из Азербайджана.
Финальный бой в этой весовой категории состоится в субботу, 27 июня.