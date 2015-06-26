Украинские бадминтонисты не сумели попасть в полуфинал Европейских игр
09:52, 26 июня 2015Спорт
174
В Баку завершился матч 1/4 финала турнира смешанных пар по бадминтону, где украинцы Геннадий Натаров и Юлия Казаринова проиграли дуэту из Франции Гаэтан Миттельхейссер и Одри Фонтейн.
niklife.com.ua
Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы проиграли первую партию с большим отрывом - 12:21. Но, после перерыва, во втором сете, Натаров и Казаринова сумели навязать сопернику борьбу и выиграли в самой концовке - 24:22. Тем не менее, в третьей партии повторился сюжет стартового отрезка игры, французы вновь имели преимущество и выиграли с тем же счетом - 21:12.
Таким образом, украинцы остаются без медалей в соревнованиях по бадминтону Европейских игр. Смешанная пара оставалась единственным представителем в этом виде спорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter