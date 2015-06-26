Украинские бадминтонисты не сумели попасть в полуфинал Европейских игр

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы проиграли первую партию с большим отрывом - 12:21. Но, после перерыва, во втором сете, Натаров и Казаринова сумели навязать сопернику борьбу и выиграли в самой концовке - 24:22. Тем не менее, в третьей партии повторился сюжет стартового отрезка игры, французы вновь имели преимущество и выиграли с тем же счетом - 21:12.

Таким образом, украинцы остаются без медалей в соревнованиях по бадминтону Европейских игр. Смешанная пара оставалась единственным представителем в этом виде спорта.