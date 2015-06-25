Сборная Украины находится на 11-м месте в общекомандном зачете Европейских игр

В Баку завершился 14-й соревновательный день Европейских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 11-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету команды 35 наград - 6 золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Лидирует в таблице медального зачета сборная России, на счету которой 123 награды - 59-32-32. Второе место на счету сборной Азербайджана - 15-13-18, 46, на третьем - команда Великобритании - 14-6-14, 34.

Также в десятку сильнейших команд турнира входят сборные Германии, Беларуси, Италии, Венгрии, Сербии, Испании и Швейцарии.

Всего, на данный момент, награды турнира завоевали спортсмены 42 команд.