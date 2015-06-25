Украинец Проценко одержал победу на легкоатлетическом турнире Street Athletics 2015 в Баку

В Баку завершился двухдневный легкоатлетический турнир Street Athletics 2015, в котором приняли участие украинские лидеры по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко, который победил в соревнованиях, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Уникальный турнир Street Athletics 2015 состоялся на Площади фонтанов в самом центре Баку. В первый день мероприятия соревновались прыгуны с шестом среди мужчин и женщин, а сегодня состоялись соревнования среди прыгунов в высоту.

Планку на высоте 2,30 м покорил наш Андрей Проценко, который благодаря такому показателю с первой попытки занял 1-е место.

Вслед за нашим атлетом на пьедестале почета расположились россиянин Андрей Шустов (2,30 м) и грек Адониос Масторас (2,28 м), которые заняли второе и третье места соответственно.

Богдану Бондаренко во время турнира о себе напомнила старая травма, поэтому он финишировал лишь восьмым (2,15).