Призер Евроигр Петров: "В Баку получил колоссальный опыт"

Бронзовый призер первых в истории Европейских игр по боксу Виктор Петров поделился с пресс-службой НОК Украины мыслями относительно своего выступления на этом престижном турнире.

«На турнире в Баку собрались сильнейшие боксеры Старого Света, поэтому выступать было очень трудно. Но от участия в этих соревнованиях я получил большое удовольствие. Я получил колоссальный опыт, который в будущем мне понадобится. Пытался завоевать медаль высшей пробы, но мне это не удалось сделать. Тем не менее, считаю, что выступил удачно, ведь имею в своем активе медаль первых в истории Евроигр», - сказал наш боксер.