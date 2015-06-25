Украинка Черняк попала в четверку сильнейших в соревнованиях по дзюдо Европейских игр
17:41, 25 июня 2015Спорт
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В Баку завершился поединок за бронзовые медали Европейских игр по дзюдо в весовой категории до 48 кг. у женщин, где Марина Черняк встречалась с Евой Черновицки из Венгрии и уступила.
intjudo.eu
Соперница выиграла иппоном, сообщает официальный сайт соревнований.
Поединок продлился менее 1-го раунда и завершился приемом соперницы, после которого венгерка одержала моментальную победу.
Таким образом, Черняк осталась без награды Европейских игр.
Ранее сегодня из борьбы выбыли еще два представителя сборной Украины, выступавшие сегодня на татами в Баку - Татьяна Левицкая (+52 кг.) и Георгий Зантарая (+66 кг.), которые не смогли попасть ни в большой финал, ни в утешительные поединки за "бронзу".
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