Украинка Черняк попала в четверку сильнейших в соревнованиях по дзюдо Европейских игр

Соперница выиграла иппоном, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок продлился менее 1-го раунда и завершился приемом соперницы, после которого венгерка одержала моментальную победу.

Таким образом, Черняк осталась без награды Европейских игр.

Ранее сегодня из борьбы выбыли еще два представителя сборной Украины, выступавшие сегодня на татами в Баку - Татьяна Левицкая (+52 кг.) и Георгий Зантарая (+66 кг.), которые не смогли попасть ни в большой финал, ни в утешительные поединки за "бронзу".