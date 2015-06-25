Два украинца попали в восьмерку сильнейших в плавании на Европейских играх

Оба спортсмена участвовали в финале, но не смогли завоевать награды Игр, сообщает официальный сайт соревнований.

Шевцов в самой престижной плавательной дисциплине - 100-метровке вольным стилем- финишировал на 5-м месте, проплыв дистанцию за 50.32 секунды. Он на 0.89 секунды отстал от победителя заплыва.

Чемпионом в этом виде программы стал Данкан Скотт из Великобритании, а призерами - Алессандро Миресси из Италии и Владислав Козлов из России.

В 50-метровке брассом Куркин финишировал на последнем 8-м месте, проплыв дистанцию за 28.74 секунды. Он на 0.93 секунды отстал от победителя.

Сильнейшим тут был Андриус Сидлаускас из Литвы. Второе место на счету Николы Оброваца из Хорватии, третье - у Тобиаса Бьерга из Дании.

Соревнования по плаванию на Европейских играх продлятся до 27 июня.