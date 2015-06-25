Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Португалии на Европейских играх

Матч завершился со счетом 4:5, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы уже в самом начале матча оказались в роли догоняющих, когда счет открыл Нуно Бельхиор. Во втором периоде наши футболисты совершили рывок, забив четыре гола подряд. Точные удары на счету Игоря Борсука, Романа Пачева (2) и Александра Корнейчука - 4:1. Португальцы на это ответили только одним точным ударом Руи Коимбры - 4:2.

В заключительной 12-минутке Нуно Бельхиор сделал дубль и сократил перевес украинцев до минимума, а Джордан Сантос сравнял счет. А за 1 минуту 52 секунды до конца овертайма Бернардо Сантос забил решающий гол в этом матче - 5:4 в пользу сборной Португалии.

Таким образом, на счету сборной Украины 1 победа при 1 поражении и судьба путевки в полуфинал для команды решится в противостоянии со сборной Швейцариии. Матч состоится завтра, 26 июня.