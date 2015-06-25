Украинские саблистки провалили индивидуальные соревнования Европейских игр

Харлан выбыла после группового этапа, Жовнир завершила выступления на стадии 1/8 финала, а Кравацкая и Комащук - в четвертьфинале, сообщает официальный сайт соревнований.

Харлан выиграла лишь один матч Европейских игр, одолев Ребекку Гаргано из Италии - 5:0. Вместе с тем, она проиграла Марлон Стольц из Франции, Мартине Ваторе из Польши, Илгин Сарбан из Турции и Севинч Бунятовой из Азербайджана.

В свою очередь, менее титулованные Жовнир, Комащук и Кравацкая вышли в плей-офф.

Жовнир проиграла в 1/8 финала Марго Риффкис из Франции - 12:15, Кравацкая в четвертьфинале проиграла этой же сопернице со счетом 10:15, а Комащук в четвертьфинале уступила Бунятовой - 11:15.

Также сегодня в соревнованиях мужчин-рапиристов украинец Клод Юнес выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв Тимуру Арсланову из России - 10:15.