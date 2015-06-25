Украинские саблистки провалили индивидуальные соревнования Европейских игр

16:28, 25 июня 2015
Спорт
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В Баку завершились предварительные соревнования в турнире по сабле среди женщин в рамках Европейских игр, где украинские олимпийские чемпионки Ольга Харлан и Ольга Жовнир а также Алина Комащук Елена Кравацкая не попали в призеры соревнования.

Ольга Харлан / nffu.org.ua

Харлан выбыла после группового этапа, Жовнир завершила выступления на стадии 1/8 финала, а Кравацкая и Комащук - в четвертьфинале, сообщает официальный сайт соревнований.

Харлан выиграла лишь один матч Европейских игр, одолев Ребекку Гаргано из Италии - 5:0. Вместе с тем, она проиграла Марлон Стольц из Франции, Мартине Ваторе из Польши, Илгин Сарбан из Турции и Севинч Бунятовой из Азербайджана.

В свою очередь, менее титулованные Жовнир, Комащук и Кравацкая вышли в плей-офф. 

Жовнир проиграла в 1/8 финала Марго Риффкис из Франции - 12:15, Кравацкая в четвертьфинале проиграла этой же сопернице со счетом 10:15, а Комащук в четвертьфинале уступила Бунятовой - 11:15.

Также сегодня в соревнованиях мужчин-рапиристов украинец Клод Юнес выбыл из борьбы в 1/8 финала, проиграв Тимуру Арсланову из России - 10:15.

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