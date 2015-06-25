Чемпионат Украины по футболу будет проходить под названием Лига Пари-матч

В Киеве состоялась презентация титульного спонсора элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу - отныне турнир будет называться Лига Пари-матч.

Компания "Пари-матч" в течении двух лет перечислит в Объединение футбольных клубов Премьер-лига 43 млн. гривен. Впрочем, сумма может корректироваться в зависимости от курса национальной валюты. По словам Генерального директора Премьер-лиги Петра Иванова сумма будет перечислена двумя траншами - по $1 млн. в сезон. Соответственно, 43 млн. гривен в данный момент приравнены к 2 млн. долларов США.

Кроме того, генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов сообщил, что эта сумма будет покрывать только матчи Премьер-лиги. К играм Кубка Украины, некоторые этапы которого проводятся под эгидой УПЛ, договор с Пари-матч не имеет отношения. Как будут распределятся доходы между клубами, будет обсуждаться отдельно, в индивидуальном порядке.

В свою очередь, собственник компании ООО "Пари-матч" Эдуард Швиндлерман отметил, что скандалы с договорными матчами в украинском футболе представляют собой большую проблему для букмекеров и наносят серьезный удар по репутации. "Мы будем бороться и выявлять подобные игры, будем проводить расследования", - подчеркнул Швиндлерман. Он также особо подчеркнул, что компания не была на украинском рынке уже шесть лет и не имеет никакого отношения к сайту parimatch.com.