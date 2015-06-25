Украинский боксер Петров завоевал бронзовую медаль Европейских игр
12:41, 25 июня 2015Спорт
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В Баку завершился полуфинальный поединок боксерского турнира Европейских игр в весовой категории до 64 кг., в котором украинец Виктор Петров проиграл по очкам представителю Азербайджана Коллазо Сотомайору.
noc-ukr.org
Все трое судей отдали предпочтение спортсмену из Азербайджана - 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Бой проходил в приблизительно равной борьбе и временами преимущество имел Петров. Но, доказать свой перевес с помощью нокаутирующих ударов украинец не смог. А в счетах судейских записок преимущество во всех трех раундах имел натурализованный кубинец Сотомайор - 30:27, 30:27 и 30:27.
Таким образом, украинец проиграл полуфинальную схватку и будет удостоен бронзовой медали. Согласно регламенту соревнований, бой за 3-е место не проводится. Оба спортсмена, проигравшие полуфинальные поединки, автоматически получают бронзовые награды.
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