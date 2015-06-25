Украинский боксер Петров завоевал бронзовую медаль Европейских игр

Все трое судей отдали предпочтение спортсмену из Азербайджана - 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Бой проходил в приблизительно равной борьбе и временами преимущество имел Петров. Но, доказать свой перевес с помощью нокаутирующих ударов украинец не смог. А в счетах судейских записок преимущество во всех трех раундах имел натурализованный кубинец Сотомайор - 30:27, 30:27 и 30:27.

Таким образом, украинец проиграл полуфинальную схватку и будет удостоен бронзовой медали. Согласно регламенту соревнований, бой за 3-е место не проводится. Оба спортсмена, проигравшие полуфинальные поединки, автоматически получают бронзовые награды.