Трое украинских дзюдоистов победили в стартовых матчах Европейских игр

Все трое спортсменов сборной Украины одолели соперников в первом круге соревнований, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинка Татьяна Левицкая (+52 кг) уверенно победила свою соперницу призерку чемпионата Европы Петру Нарекс из Словении. Наша дзюдоистка выполнила прием, который судьи оценили высшей оценкой иппон, что и гарантировало ей досрочную победу.

Также досрочно закончил свою схватку и Георгий Зантарая (+66 кг) против Адриана Гомбока из Словении. Украинец также исполнил иппон.

В свою очередь, Марина Черняк (+48 кг) одолела соперницу из Венгрии Реку Пуп, победив по очкам.

Все украинские дзюдоисты прошли во второй раунд соревнований.