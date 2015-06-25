Трое украинских дзюдоистов победили в стартовых матчах Европейских игр
12:19, 25 июня 2015Спорт
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В Баку начались соревнования I Европейских игр среди дзюдоистов, где первыми на татами вышли представители в весовых категориях +52 кг и +48 кг среди женщин и +66 кг у мужчин.
noc-ukr.org
Все трое спортсменов сборной Украины одолели соперников в первом круге соревнований, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Украинка Татьяна Левицкая (+52 кг) уверенно победила свою соперницу призерку чемпионата Европы Петру Нарекс из Словении. Наша дзюдоистка выполнила прием, который судьи оценили высшей оценкой иппон, что и гарантировало ей досрочную победу.
Также досрочно закончил свою схватку и Георгий Зантарая (+66 кг) против Адриана Гомбока из Словении. Украинец также исполнил иппон.
В свою очередь, Марина Черняк (+48 кг) одолела соперницу из Венгрии Реку Пуп, победив по очкам.
Все украинские дзюдоисты прошли во второй раунд соревнований.
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