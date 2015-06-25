Украинские бадминтонисты вышли в раунд плей-офф Европейских игр в миксте
12:05, 25 июня 2015Спорт
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В Баку завершились соревнования группового этапа по бадминтону, где украинская смешанная пара вышла в плей-офф.
niklife.com.ua
Геннадий Натаров и Юлия Казаринова одержали победу в матче 3-го тура группового этапа и обеспечили себе место в следующем раунде, сообщает официальный сайт соревнований.
Сегодня наши бадминтонисты встречались с дуэтом из Турции и победили со счетом 2:1 - 21:11, 17:21, 21:16.
Ранее украинская пара также одолела дуэт из Словении, но уступила соперникам из Дании и заняла 2-е место в итоговой таблице.
Матче прей-офф смешанных пар пройдут завтра, 26 июня.
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