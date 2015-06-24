Боксер Хижняк: "Очень доволен, что стал призером Евроигр-2015"

Бронзовый призер первых в истории Европейских игр по боксу Александр Хижняк поделился своими впечатлениями от престижного турнира и своего выступления.

«Если говорить в целом о боксерском турнире на Европейских играх, то его организация и проведение заслуживают самой высокой оценки», - говорит наш боксер.

Александр отмечает, что состав участников на этом престижном старте очень мощный.

«Спортсмены сильные и разные, не похожие друг на друга. Приходилось уже в процессе менять тактику, навязывать свой бой сопернику. В полуфинале очень старался! Но это спорт. В этот раз не получилось. Уступил 1:2, но медаль есть медаль, какого бы достоинства она не была. Очень доволен, что стал призером Евроигр-2015», - добавляет Александр.