Призер Евроигр Замотаев: "Рад, что вернусь домой не с пустыми руками – привезу медаль"

Украинский боксер Дмитрий Замотаев, который сегодня получил звание бронзового призера І Европейских игр, отметил, что этот престижный турнир станет для него полезным и хорошим уроком.

«Хочу поблагодарить хозяев Евроигр за прекрасную организацию. В моей карьере этот старт был, пожалуй, одним из самых тяжелых. Пусть я и не попал в финал, но эти соревнования стали для меня полезными и хорошим уроком. Очень рад, что вернусь домой не с пустыми руками – привезу медаль. Теперь буду болеть за своих товарищей по команде, которые продолжают выступления на турнире. Желаю им победы!», - говорит Дмитрий.