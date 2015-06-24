Большинство украинцев не смогут смотреть матчи футбольных еврокубков в открытом доступе

Руководитель управления спортивных проектов "1+1 медиа" Степан Щербачев отреагировал на заявление директора телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Александра Денисова касательно получения специализированными каналами эксклюзивного права транслировать матчи еврокубков начиная с сезона 2015/16.

В частности, Щербачев заявил: "Прочитал вот радость коллеги по поводу того, мол, как хорошо, что в открытом доступе на 2+2 футбола больше не будет, что теперь весь футбол будет на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2». Но он не упомянул, что его радость не смогут разделить миллионы украинцев, так как каналы являются зашифрованными. Теперь большинство украинцев не смогут посмотреть лучшие матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов, так как они будут транслироваться в закрытом доступе на платной основе. И во время войны группа Рената Ахметова продолжает свою политику, лишая большинства украинцев возможности смотреть футбол, в том числе воинов в зоне АТО".

Как известно, начиная с сезона 2015/16 все матчи еврокубков будут транслироваться на каналах группы "Медиа Группа Украина". Матчи будут транслироваться на двух платных футбольных каналах и, в минимальном количестве, на открытом канале "Украина".