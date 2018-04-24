Двукратный чемпион Евроигр: Другие страны предлагают зарплату 5-7 тысяч евро, здесь я получаю 3,5 тысячи гривень. Но о переезде пока не думаю

Входящий в когорту мировых лидеров в спортивной гимнастике, чемпион мира в упражнении на брусьях, победитель Кубка мира в многоборье и чемпион Европы в многоборье Олег Верняев не сбавил обороты и в Баку. Украинский спортсмен выиграл золотую медаль в самом престижном виде программы – многоборье, после чего поднялся на высшую ступень пьедестала по итогам финала в опорном прыжке. Ценность этого успеха подчеркивается тем, что в гимнастическом турнире Евроигр участвовали практически все сильнейшие гимнасты Старого света. И это при том, что в гимнастике законодателями мод зачастую являются именно европейцы. Исключение составляют лишь три страны – Япония, Китай и США, традиционно сильные в командном многоборье, но уступающие в личных соревнованиях.

Один из сильнейших гимнастов мира поделился с УНИАН впечатлениями от Игр в Баку, рассказал о новой системе соревнований, опробованной именно на Европейских играх, и планах на будущее. Ведь впереди - главный старт всей карьеры – Олимпиада в Рио.

Несмотря на скепсис спортивного сообществе вокруг первых Европейских игр, именно в гимнастике собралась практически вся элита континента…

У нас было около 80% ведущих спортсменов. Соревнования получились достаточно солидными, представительными. Все-таки у нас очень тяжелый, трудоемкий вид спорта. И очень травмоопасный. Многие не приезжают из-за каких-то повреждений, берегут себя для других стартов. Предпочитают переждать. Но это нормальный процесс. Такое происходит сплошь и рядом. Те, кто мог, поехали в Баку с удовольствием. И соревнования прошли на самом высоком уровне. От этого радость успешного выступления только удваивается.

Нынешние соревнования проходили по новой системе. Понравилась система?

Приходится выкладываться уже в предварительных соревнованиях. В финал многоборья попадают лишь 18 гимнастов, вместо привычных 24. Причем, по новой системе, это может быть только один представитель от страны. В одиночку представляя свое государство, ты уже не имеешь права на ошибку, надеяться не на кого. В финалах отдельных видов выступали только 6 лучших спортсменов по итогам квалификации, в отличие от традиционных 8. И тоже от каждой страны, максимум, один представитель.

У нас так получилось, что я вышел в финалы в пяти видах программы, а Игорь (Радивилов, – УНИАН), выступал в одном финале. Возможно, по старой системе, у него было бы больше шансов на медали. А так, мне пришлось выполнить пять упражнений, и только в одном из них удалось показать максимальный результат.

У системы есть как минусы, так и плюсы. Как и у любого другого нововведения. Будем привыкать.

Вы выиграли в многоборье, чего многие ожидали. Все-таки совсем недавно, в апреле, была победа на Чемпионате Европы. А в отдельных финалах победа пришла в опорном прыжке, что было неожиданно...

У меня есть три коронных вида и опорный прыжок входит в их число. Поэтому не считаю эту медаль неожиданной. Вышел, собрался, исполнил. Перед этим постарался забыть про неудачу в упражнении на коне, которая, признаюсь, была досадной. А так, в опорном прыжке я рассчитывал на медаль и сумел ее завоевать.

Успех в многоборье, наверное, уже воспринимается как должное?

Нет, конечно нет. Каждое соревнование – это как новый вызов. Другое дело, что уверенности с каждой победой добавляется больше. Я считаю, что эту программу уже «накатал». По сложности она превосходит программы многих соперников. Теперь, после побед на чемпионате Европы и Европейских играх, можно ставить перед собой новую цель – победа в многоборье на чемпионате мира. Этот турнир пройдет в конце октября в шотландском Глазго.

Зал в Баку впечатляет своим видом?

Зал просто потрясающий. Он не просто подходит под все технические параметры и удобен с точки зрения спортсмена. Он построен по самым последним технологиям и требованиям. Ведь это сооружение не многопрофильное, оно предназначено именно для гимнастики – Национальный гимнастический центр. В свободное от соревнований время здесь проходят тренировки. И его строили и проектировали именно с учетом гимнастической специфики. В общем, на этих Играх были созданы все необходимые условия – как для тренировок, так и для выступлений.

За сборную Азербайджана выступает ваш бывший партнер по сборной Украины Олег Степко…

Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. У каждого - свои мотивы… Возможно, ему нужны особые условия, чтобы пошел рост, тренироваться в хорошем зале, с хорошими условиями. А в Баку они просто шикарные. Мотивация, зарплата, условия – это все играет свою роль, и поэтому я никогда не говорил, что Степко сделал что-то плохое. Сейчас он выиграл в Баку медали, и вы бы видели, как там его встречали. Он там - национальный герой и обеспечен, наверное, до конца жизни.

Вы сами не подумываете о смене гражданства?

Я здесь тренируюсь, потому что хочу добиться главной цели в жизни – выиграть олимпийское многоборье в Рио. Кроме того, уже сама возможность перехода исчерпана. Ведь до Олимпиады остался ровно год. И если я сейчас уйду в другую команду, то меня отстранят от соревнований, и в Бразилии я попросту не смогу выступать.

По правде говоря, я не сменил гражданство после Олимпиады в Лондоне по одной причине: мой тренер Геннадий Людвигович Сартинский не хочет никуда уезжать. Я пока не готов тоже.

Но ведь предлагают уехать?

Конечно, предлагают. Предлагают зарплату в 5-7 тысяч евро, все бытовые условия. В то же время, здесь я получаю 3-3,5 тысячи гривень... Но я пока не думаю об этом (о переезде, – УНИАН). Все мысли о том, как лучше выступить на Олимпиаде в Рио, достойно представить свою страну на Играх.

Кто вам помогает в Украине?

Помогает Национальный олимпийский комитет Украины. Перед Европейскими Играми Сергей Назарович (Бубка, президент НОК Украины, – УНИАН) мне посоветовал специалиста по иглоукалыванию. Я прошел курс лечения, и сейчас с травмированной ногой полегче. Думаю, это очень помогло. Бубка регулярно поддерживает нас с финансированием закупок на медикаменты и пластыри. И, конечно, новый ковер, который, говорят, уже скоро получим. Фактически, сейчас единственный, кто нам помогает – это Национальный олимпийский комитет, Сергей Назарович и его команда. Ни федерация, никто больше не шевелится. Зачем шевелиться, если и так выигрываем – наверное, такая логика.

Разумеется, помогают родители. Не только морально, но и финансово. Без их помощи было бы очень трудно…

Родители, по вашим собственным словам, уже стали талисманом…

Главным талисманом. Их поддержка на трибунах всегда вызывает положительные эмоции и придает уверенности в себе. Для спортсменов вообще и для меня лично поддержка трибун очень много значит. И каждому болельщику хочу сказать огромное спасибо за то, что вы в нас верите. Наши победы это, в том числе, и ваша заслуга.

Вы говорили про ковер на олимпийской базе в Конча-Заспе. Про него уже легенды ходят…

Этот ковер просто не пригоден к тренировкам. Его неоднократно разбирали, вывозили на соревнования, что делать элементарно запрещено. К тому же, строение нашего ковра такое, что можно травмироваться сразу в нескольких местах – ноги, кисти рук, спина… Ведь у нас проложен тонкий слой поролона, а нормальный ковер – с пружинами. Опять же, в ковре много стыков. Если туда попадает нога, то можно сильно травмироваться. Из-за состояния ковра, например, нельзя тренировать вольные упражнения. Их приходится отрабатывать уже перед соревнованиями. Или на самих соревнованиях. Надеюсь, что у нас скоро будет-таки новый ковер. И мы сможем полноценно тренироваться у себя дома.

Кирилл Стадниченко