Сборная Украины по пляжному футболу выиграла первый матч на Европейских играх

Судьба матча была решена во втором периоде, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил в упорной борьбе, но с небольшим преимуществом номинальных хозяев арены, которыми по протоколу значились футболисты Украины.

В первом периоде единственный голевой момент случился на 4-й минуте, когда гол забил Олег Зборовский. А после 3-минутной паузы, во втором игровом отрезке было забито сразу три гола. Дублем в составе сборной Украины отметился Александр Корнейчук, на что в сборной Азербайджана точным ударом ответил Сабир Аллангулиев. В заключительной третьей 12-минутке украинцы сумели удержать свой перевес.

В другом матче Группы А сегодня сборная Португалии обыграла команду Швейцарии со счетом 6:5.

Матч 2-го тура Португалия - Украина состоится завтра, 25 июня.