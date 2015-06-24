Призер Евроигр Колесникова: "Бронза в финале – приятная неожиданность"

15-летняя Марина Колесникова на I Европейских играх в Баку стала бронзовым призером на 200-метровке на спине.

Девять лет наша спортсменка шла к высшей своей награды в карьере. Вот как украинка прокомментировала свое выступление пресс-службе НОК Украины: «Что касается успеха на водных дорожках, то я достаточно рано стала мастером спорта. Выигрывала чемпионат Украины и другие соревнования национального уровня в своей возрастной категории. На международном уровне 2 года назад стала бронзовым призером Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Голландии. А здесь, на Играх почувствовала, что такое успех на таком международном уровне. Очень приятно. Тем более, что в предварительном заплыве стала 5-й, в финал попала с 4-м результатом, а бронза в финале - приятная маленькая неожиданность. Только когда стояла на пьедестале почета окончательно поверила, что завоевала медаль. Считаю, что я преодолела еще одну ступеньку на пути к самых высоким спортивным вершинам», - поделились Марина.