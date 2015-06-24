Сборная Украины находится на 11-м месте в общекомандном зачете Европейских игр

В Баку (Азербайджан) разыграны все комплекты наград 12-го дня соревнований Европейских игр, по итогам которого сборная Украины занимает 11-е место в общекомандном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды 34 награды - 6 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Лидером общекомандного зачета по-прежнему является сборная России, на счету которой 109 наград - 51-31-27. На втором месте команда Азербайджана (14-11-15, 40), на третьем - Германии - 13-12-15 (40).

Также в десятку сильнейших команд Игр входят сборные Великобритании, Беларуси, Сербии, Венгрии, Италии, Испании и Швейцарии.

Всего, на данный момент, медали Игр завоевали спортсмены 40 стран.