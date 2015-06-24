Два украинских боксера завоевали бронзовые медали Европейских игр
19:32, 24 июня 2015Спорт
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В Баку завершились полуфиналы в турнире по боксу в весовых категориях до 49 кг. и 81 кг., где свои поединки проиграли украинцы Дмитрий Замотаев и Александр Хижняк.
Дмитрий Замотаев выиграл бронзу Европейских игр / zp.vgorode.ua
Оба спортсмена завоевали бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.
В весовой категории до 49 кг. Замотаев проводил поединок с Брэнданом Ирвайном из Ирландии и уступил единогласным решением судей - 0:3 (27:30, 28:29, 28:29).
В финале Ирвайн завтра сойдется в ринге с Батором Сагалуевым из России.
В весовой категории до 81 кг. Хижняк встречался с Валентино Манфредониа из Италии и проиграл раздельным решением судей - 1:2 (29:28, 28:29, 27:30).
Манфредониа в финале проведет бой с Теймуром Маммадовым из Азербайджана.
Согласно регламенту соревнований, бои за 3-е место не проводятся. Оба боксера, проигравшие полуфинальные схватки, автоматически становятся обладателями бронзовых наград.
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