Два украинских боксера завоевали бронзовые медали Европейских игр

Оба спортсмена завоевали бронзовые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 49 кг. Замотаев проводил поединок с Брэнданом Ирвайном из Ирландии и уступил единогласным решением судей - 0:3 (27:30, 28:29, 28:29).

В финале Ирвайн завтра сойдется в ринге с Батором Сагалуевым из России.

В весовой категории до 81 кг. Хижняк встречался с Валентино Манфредониа из Италии и проиграл раздельным решением судей - 1:2 (29:28, 28:29, 27:30).

Манфредониа в финале проведет бой с Теймуром Маммадовым из Азербайджана.

Согласно регламенту соревнований, бои за 3-е место не проводятся. Оба боксера, проигравшие полуфинальные схватки, автоматически становятся обладателями бронзовых наград.